Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı

1600 metrekarelik alanda kelebek ve egzotik türlere ev sahipliği

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin 491 ziyaretçi ağırladı.

1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491 kişi ziyaret etti.