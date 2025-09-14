Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yaz döneminde 272 bin 491 ziyaretçi ağırladı; 1600 metrekarelik alanda 98 bitki ve 60 tür kelebeğe ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:06
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı

1600 metrekarelik alanda kelebek ve egzotik türlere ev sahipliği

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin 491 ziyaretçi ağırladı.

1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491...

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491 kişi ziyaret etti.

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Yaz Döneminde 272 bin 491 Ziyaretçi Ağırladı
2
Tokat Reşadiye Demircili Beldesi'nde Selvigül Kandoğmuş Şahin Kütüphanesi Açıldı
3
Hatay'da 23.'sü Düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı
4
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz Sinemaseverlerle Buluştu
5
Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak
6
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi Açıldı
7
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye 'Şifalı Pilav' Hazırlığı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye