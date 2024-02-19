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Korucu olmak isteyene büyük fırsat: O ilimizde en az ilkokul mezunu, 40 yaş altı korucu alımı başladı

Van Erciş Kaymakamlığı, bölgenin güvenliğini sağlamak üzere yeni korucular arıyor. İşte alım süreci ve başvuru detayları.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:24
Korucu olmak isteyene büyük fırsat: O ilimizde en az ilkokul mezunu, 40 yaş altı korucu alımı başladı

VAN ERCİŞ’TE KORUCU KADROLARI İÇİN YENİ ALIMLAR!

 Van’ın Erciş ilçesinde, huzur ve güven ortamının sağlanması için yeni korucu alımları yapılacağı duyuruldu. Erciş Kaymakamlığı tarafından yayımlanan ilanla, bölge güvenliğinin teminatı olacak korucular için başvuru süreci açıklandı.

personel alımı

KORUCU ALIMI KONTENJAN VE MAHALLE DETAYLARI

Erciş Kaymakamlığı’nın ilanına göre, belirli mahallelerden toplamda 20 korucu alınacak. Alım yapılacak mahalleler ve kontenjanlar şu şekilde:

Çelebibağı Mahallesi: 4 Korucu,

Haydarbey Mahallesi: 4 Korucu,

Kızılören Mahallesi: 3 Korucu,

Aşağıçökek Mahallesi: 3 Korucu,

İşbaşı Mahallesi: 3 Korucu,

Bayramlı Mahallesi: 3 Korucu.

KORUCU ALIM BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLER

Korucu olmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, en az ilkokul mezunu olması ve 40 yaşını aşmamış olması gibi genel şartlar aranacak. Ayrıca, adayların Van il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmaları ve herhangi bir terör örgütü üyeliğinin bulunmaması gerekmekte.

KORUCU ALIM BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Van Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan korucu alımı için başvurular 8 Şubat 2024 tarihinde başlamış olup, 23 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacak.

KORUCU ALIM FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuruları kabul edilen adaylar, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koşu, mekik ve şınav branşlarında fiziki yeterlilik testine tabi tutulacak.

Van Erciş korucu alımı ne zaman? 8 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında.

Van korucu alımı başvuru şartları nelerdir? T.C. vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, 40 yaşından büyük olmamak.

Van korucu alımı başvuru adresi neresidir? Saray İlçe Jandarma Komutanlığı.

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