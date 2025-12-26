Köşk’te Bitki Koruma Ürünü Bayilerine Denetim: Ruhsat ve Tarih Kontrolleri

Köşk’te Bitki Koruma Ürünü Bayilerine Denetim

Denetim kapsamı ve bulgular

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim ve kontrollerde bayilerde bulunan zirai ilaçların ruhsat kontrolleri, üretim ve son kullanım tarihleri, ürünlerin onay almış Bitki Koruma Ürünü olup olmadığı ve BKÜ takip sistemi incelendi.

Yetkililerin açıklaması

İlçe Müdürlüğünce yapılan denetimler sonrası yapılan açıklamada; "İlçe Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Birimi personeli tarafından İlçemizdeki Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Alet Makine Satış Bayilerinin denetimi yapıldı. Uyulması gereken kurallar alınacak tedbirler konusunda bayilerimize bilgilendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

