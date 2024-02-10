Kot pantolonları böyle yıkayanlar eyvah diyecek! Meğer hemen eskitiyormuş

Kot pantolonlar 21. yüzyılın en çok tercih edilen kıyafetlerden biridir. Çoğu insan tarafından severek giyilen ve günlük kombinlerin vazgeçilmez parçası olan kot pantolonların yıkanması söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Ancak birçok kişi kot pantolonlarını temizlerken aynı hataları tekrarlıyor.





Kot yıkama işlemi ile ilgili birkaç ipucu öğrenmek, giysilerinizin yeni gibi uzun ömürlü olmasını sağlamanıza yardımcı olabilir. İşte insanların kot yıkarken yaptıkları en yaygın hatalardan bazıları ve kotlarınızı nasıl yeni gibi yapabileceğinize dair bazı ipuçları:

Kot pantolonları yıkarken, birçok kişi pantolonun sert yapısı nedeniyle yıkama sıcaklığına dikkat etmez. Ancak, her kumaş türünün yıkanması tavsiye edilen özel sıcaklık aralığı olduğu gibi kot kumaşının da yıkanmaya uygun bir sıcaklık ayarı vardır. Daha yüksek sıcaklıklarda kotlar çekmeye başlar ve bir süre sonra yapıları bozulur.





Kot pantolonları yıkarken yapılan bir diğer hata da pantolonu doğrudan çamaşır makinesine koymaktır. Dışında güçlü boyalar olan kotları yıkarken, pantolonu tersine çevirmek gerekmektedir. Bu işlem ile deterjanın makinenin içine yayılmasına izin verilerek çamaşıra nüfuz edecek ve bu sayede hem renklerin canlılığını hem de yapısını koruyacak.





Kot pantolonları çamaşır kurutma makinesinde kurutmak da sık yapılan bir başka hatadır. Kot pantolonun yapısı kurutma makinesine uygun değildir. Bu nedenle, doğal yollarla kuruması için güneşli bir yere asmak daha doğrudur.