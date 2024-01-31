Kova burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta hayatınızı değiştirecek kararlar almaya hazır mısınız?

Duygu Demir: Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Bu hafta sizin için çok kritik bir hafta, çünkü burçlar arasında en öne çıkan sizsiniz. Venüs ve Mars hâlâ Oğlak burcunda, 12. evinizde ilerliyor. Bu yüzden ilişki ve para konularında pek hevesli olmayabilirsiniz. İşlerin ters gittiğini, kontrol edemediğiniz durumlarla karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Ama endişelenmeyin, çok yakında değişecek. Çünkü Merkür, burcunuza geçiyor ve kendinizi çok daha net bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz. İlişkilerinizde, dış görünüşünüzde, hayatınızın yönünde net kararlar alıyorsunuz. Böylece şunu yapalım, şuraya gidelim, bunu istiyorum diyorsunuz. Bu arada kısa süreli seyahatler de gündeme gelebilir.

10 Şubat’ta Burcunuzda Yeni Ay

Güneş zaten sizin yanınızda, bu yüzden kendinizi ortaya koyduğunuz bir hafta olacak. Yeni ay, 10 Şubat Cumartesi günü, sabah 01:59’da gerçekleşecek. Perşembe ve Cuma günü biraz dinlenin, hayatın akışına bırakın kendinizi. Neler olup bittiğine bakın, gereksiz insanlardan kurtulun, elinizdekilere şükredin. Çünkü 10 Şubat’tan sonra çok daha güçlü ve net adımlar atacaksınız. Artık Satürn burcunuzda değil, Akrep ve Boğa burçlarında tutulmalar yaşanmıyor. Son iki yıldır sizi yıpratan, istediklerinizi yapmanıza engel olan, sürekli kriz çözmenizi gerektiren durumlar geride kalıyor. Ayrıca ev, yuva ve aile ile ilgili sizi zorlayan konuları da arkada bırakıyorsunuz. Kendiniz için çok daha özgür, bağımsız, güçlü kararlar almaya başlıyorsunuz. Ev hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ailenizden birinin sağlığı, evinizi değiştirme, evle ilgili sorunlar gibi konular gündeme gelebilir. Ama bunlar sizin yeni bir sayfa açmanıza vesile olacak.

Yeni Ayda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Sizin için çok önemli olan bu yeni ayda, sizden bir ricam var. Güçlü adımlar atarken, net kararlar verirken, çok fazla para harcamayın. Aile ile ilgili konularda da bütçenizi aşmayın. Çünkü Kastra yıldızı, yeni ayda size eşlik edecek. Bu yıldız, kontrolsüz öfke, yıkıcı davranış, ani tepki gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Lütfen yeni kararlar alırken, elinizdekileri savurmayın. Son iki-üç yıldır sabrettiğiniz şeyleri, öfkeyle yıkıp atmayın. Uzun vadeli düşünün, neye ihtiyacınız varsa ona göre hareket edin. Sevgili Kova burçları, sizin için çok güçlü, çok önemli bir yeni ay bu. Ne olursa olsun, Pluto sizin burcunuzda. Artık kendi hayatınızı kuruyorsunuz. İlişkilerde özel olarak bir sorun yok. Ama ailenize, ortamınıza, düzeninize dikkat edin. Bu sürecin içinde ben de sizinleyim.