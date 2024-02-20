KPSS 2024/4 ile 5500 Personel Alımı Yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru Şartları ve Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Büyük Fırsat: 5500 Sözleşmeli Personel Alımı!

arım ve Orman Bakanlığı, kamu sektöründe istihdam edilmek üzere geniş bir alım kampanyası başlattı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli pozisyonlarda toplam 5500 personel alımı yapılacak.







TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIM KONTENJAN DAĞILIMI VE POZİSYONLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Alım yapılacak kontenjanlar ve gerekli belgeler şu şekildedir:

Lise Mezunu:

- 281 Destek Personeli (Şoför)

- 1433 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

- 77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans Mezunu:

- 970 Büro Personeli

- 10 Aşçı

- 206 Şoför

- 2 Gemi Adamı

- 78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- 56 Laborant

- 162 Orman Muhafaza Memuru

Lisans Mezunu:

- 118 Büro Personeli

- 33 Biolog

- 1422 Mühendis

- 652 Veteriner Hekim

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIM BELGE TESLİM SÜRECİ VE TARİHLER

Adayların, 20 Şubat 2024 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında belirtilen belgelerle başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan teslimler dikkate alınmayacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 PERSONEL ALIM GEREKLİ BELGELER VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru için gerekli belgeler arasında;

İstenilen Belgeler:

1. Beyan Formu (Tarihli ve İmzalı)

2. Sağlık Durumu Beyan Dilekçesi

3. Mal Beyannamesi (Tarihli ve İmzalı)

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

5. İlgili KPSS Sonuç ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi

6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği

7. Ulusal Elektronik Tebligat Adresi (UETS)

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Son Bir Yıl İçerisinde Görev Yapmış veya Halen Görev Yapmakta Olanların Çalışma Belgesi

Ayrıca:

- Orman Muhafaza Memuru olarak atananlar için tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu gerekmektedir.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı talep edilmektedir.

- Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda atananlar için D sınıfı sürücü belgesi istenmektedir.

- Gemi Adamı olarak atanacak adaylar için belirli belgeler talep edilmektedir.

Başvurular, belirtilen tarihler arasında ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belirtilen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 20 Şubat 2024 - 4 Mart 2024 tarihleri arasında.

Tarım ve Orman Bakanlığı hangi pozisyonlar için alım yapıyor? Çeşitli eğitim düzeylerine göre farklı pozisyonlar mevcut.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru için hangi belgeleri istiyor? Beyan formu, sağlık beyanı, mal beyannamesi, fotoğraf, KPSS ve ÖSYM belgesi, diploma, UETS adresi ve çalışma belgesi.