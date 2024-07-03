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KPSS 50 puan ile üniversiteye personel alımı! En az lise mezunu olmak kafi!

Bartın Üniversitesi, lise mezunu destek personeli arıyor ve başvuruda bulunacak adaylardan en az 50 puan almış olmaları gerekiyor (KPSSP94). İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 03.07.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:27
KPSS 50 puan ile üniversiteye personel alımı! En az lise mezunu olmak kafi!

Bartın Üniversitesi, eksikliklerini gidermek amacıyla en az Ön Lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte adaylardan istenen şartlar ve başvuru detayları...

Bartın Üniversitesi, erkek adaylar arasından 1 destek personeli alacak.

Başvuru şartları olarak, üniversiteye personel alımı için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterlerin yanı sıra, 2022 yılı KPSS'de Ön Lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olma şartı aranmaktadır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

MÜLAKATSIZ OLARAK PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Adayların yerleştirme işlemleri KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, adayların KPSS puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve yerleştirme işlemleri bu sıralamaya göre yapılacaktır.

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTİHDAM DETAYLARI

Başvuru için adayların şu şartları sağlamaları gerekmektedir:

• 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (P94) puan almış olmak.

• Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

• Sürekli temizlik, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmetlerini engelleyebilecek sağlık sorunları bulunmamak.

• E-Devlet üzerinden barkodlu SGK hizmet dökümü ile en az 150 gün "6113.10 Bahçıvan" meslek kodunda ve en az 150 gün "İnşaat" meslek kodunda çalıştığını belgelemek.

• Askerlik durumu tamamlamış veya muaf olmak.

• Vardiya sistemi uygulanan pozisyonda çalışacak adaylar, ilan edilen nitelikler dışında ihtiyaç doğrultusunda kış döneminde inşaat işleri ve yaz döneminde bahçe bakımı ve peyzaj işlerinde görevlendirilecektir.

ÜNİVERSİTE İŞE ALIM

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE TARİHLERİ

Başvurular, ilanın yayımlanmasının ardından başlamış olup, yalnızca şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Başvuru Süresi: 30 Haziran - 22 Temmuz 2024

 

 

 

 

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