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KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun

Başvuruları başlamış olan yeni kamu personel alımları, farklı ünvanlarda KPSS 50 ve KPSS 60 puan şartlarına göre gerçekleştirilecek. Alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunu adayları kapsayacak şekilde planlanmış durumda.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 12:33
KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun

Bir üniversite, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 53 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu pozisyonlar arasında destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, psikolog, şoför, teknisyen, mühendis, proje destek uzmanı gibi çeşitli alanlarda personel bulunmaktadır. Bu pozisyonlar, farklı eğitim seviyelerine ve uzmanlık alanlarına hitap etmektedir.  Adayların başvuru sürecine ilişkin tüm detayları dikkatlice incelemeleri önerilir.

 

KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun

 

Başvuru şartları her bir pozisyon için özel olarak belirlenmiş durumda. İşte detaylı başvuru koşulları:

 

Diyetisyen:

  • Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak,
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Sporcu Beslenmesi sertifikalarına sahip olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Psikolog:

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji bölümü mezunu olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Mühendis (örneğin Makine Mühendisi):

  • İlgili mühendislik bölümünden lisans mezunu olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Tekniker:

  • İlgili meslek yüksekokulu bölümünden mezun olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Teknisyen (örneğin inşaat, tesisat veya bakım teknisyeni):

  • İlgili meslek lisesi bölümünden mezun olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Büro Personeli (örneğin sekreter veya idari işler görevlisi):

  • Ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim almış olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.
Proje Destek Uzmanı (örneğin bilgisayar mühendisi veya yazılım geliştirme uzmanı):
  • İlgili teknik bölümlerden lisans mezunu olmak,
  • Yazılım geliştirme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,
  • KPSS 60 puan şartı.

Destek Personeli, Şoför ve Güvenlik Görevlisi:

  • Ortaöğretim (lise) mezunu olmak,
  • Şoförlük için ehliyet ve SRC belgesi, güvenlik görevlisi için özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak,
  • KPSS 50 puan şartı.


Genel başvuru koşulları ise şunlar:

  • 2022 KPSS sınavından ilgili puan türünde belirtilen puanı almış olmak (P94, P93 veya P3),
  • 18 yaşından büyük olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • İlan edilen diğer özel şartları taşımak.

KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun

 

Başvuru Yöntemi:

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu ve diğer gerekli belgelerle birlikte Rektörlük evrak kayıt birimine şahsen yapmalıdır. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Değerlendirme Süreci:

Başvurular, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir. Adaylar, ilan edilen KPSS puan türünden aldıkları puanlarıyla başvurularını yapmalıdır.

 

Sonuçlar ve İşe Başlama:

Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ve işe başlamak için gerekli belgeler, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hakkında:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, köklü geçmişi ve modern eğitim anlayışıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Farklı disiplinlerde sunduğu kaliteli eğitim programları ve araştırma imkanlarıyla öğrencilere ve akademisyenlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır.

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