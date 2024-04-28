KPSS 65 puan ile memur olmak hayal değil! Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruları açtı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan alımla ilgili detaylar açıklandı. Zaman zaman yaptığı alımlarla dikkat çeken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan alım Gelir Uzman Yardımcısı alımı olsa da başvuru şekli ve şartları merak edilmektedir. Bu alanda memur olmak isteyen kişilerin KPSS'den 65 puan alması yeterli olacaktır. Bu KPSS puanını aldıysanız başvuru yapıp yazılı sınava girmeye hak kazanmanız gerekiyor Daha sonra da sözlü sınava tabii tutulacaksınız.

Resmi Gazete üzerinden yayınlanan ilan kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu. Yapılacak olan alıma başvurular devam etmekle beraber sınav 25 Mayıs tarihinde yapılacaktır.

Sınavla ilgili detaylar sınavdan en az 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Sınava katılabilmek için bazı başvuru şartlarını taşımanız gerekiyor. Bu şartlar arasında,



Devlet memurlarının kanununun 48. maddesinde bulunan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi almış olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

KPSS'den 65 puan ve üzerini almış olmak.

Yapılacak olan sınav yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda;

Atatürk ilke ve inkılap tarihi,

Hukuk grubu,

İktisat grubu,

Maliye grubu,

Muhasebe grubu gibi alanlardan soru sorulacaktır.