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KPSS 70 puan ile Bakanlığa personel alımı! 4 yıllık üniversite mezunlarına müjde

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli personelin alımının yapılacağını açıkladı. Şartları ve pozisyonları da açıklayan Bakanlık, başvuruların ne zaman başlayacağına dair tüm detayları da duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:06
KPSS 70 puan ile Bakanlığa personel alımı! 4 yıllık üniversite mezunlarına müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli alım yapmak üzere iş ilanı yayımladı. Bu kapsamda 41 kişilik kadro açan Bakanlık, bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Söz konusu ilanlarda çeşitli şartları da detaylandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru şartlarını da açıkladı. 

Peki, alımı yapılacak olan 41 personelden istenilenler neler? Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? 

Bakanlık 41 personelin alımını yapacak! 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımladığı ilan kapsamında işe alım gerçekletireceğini duyurdu. 41 personelin alımını sözleşmeli olarak yapacak olan Bakanlık KPSS, YDS ve benzer eğitimlerin bulunması şartını arıyor olacak. 

Bakanlık hangi kadrolarda alım yapacak? 

Bakanlığın yayımladığı ilanda yer alan detaylara göre 20 farklı pozisyona personel alımı yapılıyor olacak. İşte alımı yapılcak olan pozisyonlar ve alınacak personel sayısı: 

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Mobil) 1 kişi,

2. Ağ Uzmanı 2 kişi,

3. Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (.NET ) 3 kişi,

4. Sistem Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 1 kişi,

5. Kıdemli Veritabanı ve Veri Ambarı Uzmanı 1 kişi,

6. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı 1 kişi,

7. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 kişi,

8. Sistem Uzmanı (Microsoft) 2 kişi,

9. Sistem Uzmanı (Linux) 2 kişi,

10. Kıdemli Ağ veya Siber Güvenlik uzmanı 1 kişi,

11. Java Yazılım Uzmanı 1 kişi,

12. Siber Güvenlik Uzmanı 1 kişi,

13. Kıdemli İş Analisti 3 kişi,

14. Veri Uzmanı 2 kişi,

15. .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (CBS) 1 kişi,

16. Kıdemli Veri Uzmanı 2 kişi,

17. Kıdemli Sistem Uzmanı 1 kişi,

18. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)  10 kişi,

19. Python Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 kişi,

20. Veritabanı Uzmanı (NoSQL) 2 kişi

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Başvuru şartları neler? 

Bakanlığın yukarıda belirtmiş olduğu pozisyonlara başvuru şartlarında öncelikle memuriyet hakkından mahrum olmamak aranmaktadır. Genel memurluk şartlarının yanı sıra KPSS ile alım yapılacağından, mesleki ve eğitim yeterliliği ile YDS şartı da aranıyor olacak. Erkek adaylarda ise askerliği yapmış olmak şartı aranırken, tüm adaylarda mesleğini yapmaya engel olarak bir sağlık durumu olmaması da gerekiyor. 

KPSS ile alım yapılan pozisyonlarda P3 puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor. Değerlendirmelerde ise yüzde 70 KPSS puanı, yüzde 30 da YDS puanı gerekiyor olacak. 

Başvuru tarihi ne zaman? 

İlana başvurular 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. 5 Mayıs 2024’e kadar açık kalan ilana başvurular devam edecek. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olan başvurular, 5 Mayıs sonrasında değerlendirilmeye başlanacak. 

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