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KPSS'den 55 puan alan bayram edecek! Üniversiteye büro memuru alımı yapılacak

Düşük KPSS puanı ile iş arayanlar dikkat! O üniversite 55 puan ile büro memuru alımı yapıyor. Peki alım hangi üniversiteye yapılacak? Alımla ilgili şartlar neler?

Yayın Tarihi: 13.05.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 17:41
KPSS'den 55 puan alan bayram edecek! Üniversiteye büro memuru alımı yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi büro memuru pozisyonları için KPSS 55 puan şartıyla alım yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyen adaylar KPSS'den en az 55 puan almış olmalı.

Başvurular için son tarih 22 Mayıs olarak belirlenmiş olup adaylar başvurularını şahsen yapacaklar. Başvuru süreci ve gerekli evraklarla ilgili detaylı bilgilere http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Başvuruda bulunacak adaylar için belirlenen şartlar neler?

KPSS'den 55 puan alan bayram edecek! Üniversiteye büro memuru alımı yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi İlanına Başvurma Koşulları

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

• Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmış olmak.

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumunun muvazzaf askerlik çağına gelmemiş olmak veya gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

• İlanda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

• KPSS'den 55 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru yapacak adayların 2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

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