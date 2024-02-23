KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

Kültür Bakanlığı, KPSS'li ve KPSS'siz Olmak Üzere Kapadokya'da 19 Kamu Personeli Alımı Gerçekleştiriyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'nın görkemli atmosferine yeni yüzler arıyor! Sıradışı bir ilanla, Kapadokya Alan Başkanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28. maddesi kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu heyecan verici fırsatla, iş dünyasının merakla beklediği kadrolar için başvurular başlıyor. Detaylar haberimizde!



Yeni Kamu Personeli Arayışı: İşte Kadro Dağılımı ve Detaylar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, nitelikli ve yetenekli bireyler arasından seçeceği 19 kamu personeli ile kadrolarını güçlendiriyor. Bu alımlar, bazı pozisyonlarda KPSS puanıyla yapılabileceği gibi, bazılarında KPSS şartı aranmıyor. İş arayanlar için kapılar ardına kadar açık!

KPSS Puanı İle Alım Yapılacak Kadrolar:

1 Avukat

1 Makine Mühendisi

1 İnşaat Mühendisi

2 Mimar

2 İdari Uzman

6 Büro Görevlisi

2 Destek Personeli

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KPSS Şartsız Alım Yapılacak Kadrolar:

1 Mimar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her alanda yetkin personellerle ekip ruhunu güçlendiriyor. Başvuru şartları ve süreç hakkında detaylar için takipte kalın!

Kamu Personeli Alımı İçin Adayların Karşılaması Gereken Kriterler!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak adaylardan beklenen nitelikler netleşiyor. Başvuru sürecinde adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A bendinin 3 numaralı fıkrası ve altındaki detaylara uyum sağlaması bekleniyor. Bu çerçevede, adaylardan:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

Kamu haklarından mahrum olmamaları,

Görevlerini yerine getirmelerini engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaları,

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgili herhangi bir durumlarının olmaması

şartları aranacak. Bu kriterlere uygun adaylar, heyecan verici fırsatlar için başvurularını bekliyor olacak!

KPSS Puanıyla Alım İçin Gereken Şartlar Belli Oldu!

KPSS puanıyla gerçekleştirilecek kamu personeli alımlarına hazırlanan adaylar için belirtilen kriterler netleşiyor. Başvuruda bulunacak adayların, 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise mezunları için KPSSp94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Bu kritere uygun adaylar, kapıları aralanan yeni fırsatlar için heyecanla beklemeye başlıyor!

Yaş Şartı Belirlendi: Başvuru Yapacak Adaylar Dikkat!

Kamu personeli alımlarına başvuracak adaylar için belirlenen yaş kriteri belli oldu. Başvuru yapacak adayların, merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Bu şartı sağlayan adaylar, heyecanla beklenen fırsatlar için adımlarını atabilirler!

Eğitim Koşulu Belirlendi: Başvuru Yapan Adayların Dikkatine!

Kamu personeli alımlarına başvuracak adaylar için belirlenen eğitim şartı netleşti. Başvurulan pozisyona göre ilgili alanda eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor. Bu kapsamda, adayların ilgili alanda yeterliliklerini kanıtlayacak eğitimleri tamamlamış olmaları bekleniyor. Heyecanla beklenen fırsatlar için uygun adaylar, eğitimlerini ve deneyimlerini gözden geçirerek başvurularını yapabilirler!

Başvuru Süreci Başladı: İş Fırsatlarını Kaçırmayın!

Heyecan verici kamu personeli alımı için başvuru süreci başladı! Başvurular, dijital platform üzerinden 22 Şubat 2024'ten 7 Mart 2024'e kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Başvuru süresini kaçırmadan, kariyerinize yeni bir yolculuk için adımlarınızı atın!