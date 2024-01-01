KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi

Resmi Gazete'de duyurulan personel ilanı üzerinden SGK tarafından detaylar açıklandı. Personel alımı kadroları, başvuru şartları ve kontenjan bilgileri belli oldu. İşte SGK KPSS puanlı ya da puansız alım detayları...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

13 Bilişim Uzmanı ( KPSS siz ),

34 Programcı,

12 Çözümleyici.

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde şartlara uygunluk

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-KPSS şartı aranan ilanlar için en az P3 puan türünden 60 puan almış olmak





YABANCI DİL ŞARTI

YDS üzerinden D düzeyinde puan alınırken dil yeterliliği bakımından denkliği ÖSYM tarafından kabul edilerek uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olacak yurt içi yurt dışında İngilizce dilinde öğretim yapmak.

İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM Yönetim Kurulu üzerinden gerekli puanın alınması.

BAŞVURU DETAYLARI

SGK personel alım başvuruları online olarak gerçekleşirken 29 Aralık 2023 ve 12 Ocak 2024 tarihleri aralığında isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden işlemler tamamlanır.