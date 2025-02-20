Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 'Başka Zaman Kütüphaneleri' Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Sanatla Buluşma

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Engin Beyaz'ın asetattan yarattığı olağanüstü eserlerden oluşan 'Başka Zaman Kütüphaneleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının özgün yaklaşımıyla oluşturduğu eserler, Divan Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Okuma Deneyimini Yeniden Tanımlamak

Sergi, okuma eylemini yalnızca harflerle değil, aynı zamanda nesneler, gölgeler ve duyular üzerinden yeniden tanımlıyor. Sanatçı Engin Beyaz, AA muhabirine verdiği demeçte, atölye çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirdiğini ve bu sergi için Ankara'ya geldiğini belirtti.

Sanal Dünyaya Gönderme

Beyaz, eserlerinde sanal dünyaya ve sanal kitaplara gönderme yaptığını ifade ederek, sergideki kitapların bir kısmının gerçek, bir kısmının ise kurgusal olduğunu dile getirdi. Serginin en dikkat çekici parçalarından biri olan 'Sanal Kütüphane' eseri, Millet Kütüphanesi için özel olarak üretildi.

Bireyin Kütüphanesi

Engin Beyaz, eserinin alt kısmında yer alan fosforlu yeşil kısımların açılmış bir kitabı temsil ettiğini belirtti. Kitabın sayfaları açıldığında yüzlerce kitap ortaya çıktığını vurguladı. Beyaz, bu eserle birlikte 'birey' kelimesini ön plana çıkararak, bireyin kendini geliştirip açması halinde yüzlerce kitabı olabileceği fikrini aktarmak istedi.

Sergi Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 28 Şubat'a kadar sürecek olan sergi, mimari yapısıyla da dikkat çekiyor ve izleyicilere özel bir deneyim sunuyor.