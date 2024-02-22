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KPSS puanıyla tercih yapılacak! Sağlık Bakanlığı 27.000 personel alımı başvurularını açtı

Son dakika haberi geldi: Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri ile 27 bin personel alımı kadro branş dağılımı belli oldu ve başvuru tarihleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:24
KPSS puanıyla tercih yapılacak! Sağlık Bakanlığı 27.000 personel alımı başvurularını açtı

 

Sağlık Bakanlığı'ndan Büyük İlan: 27 Bin Personel Alımı

Son Dakika Haberi: Kadro Branş Dağılımı ve Başvuru Tarihleri Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, beklenen 27 bin personel alımı için son dakika açıklamasını yaparak büyük bir ilana imza attı. Bu kapsamlı duyuru, kadro branş dağılımını ve başvuru tarihlerini içermektedir. Sağlık Bakanlığı, KPSS tercihleri üzerinden gerçekleşecek olan bu alımla, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alacak. İşte detaylar...

memur

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN PERSONEL ALIM İLANI

Detaylı Bilgiler Resmi Gazete'de:

21 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama, detaylı bilgileri içermekte ve sağlık personeli alımına dair beklenen pek çok sorunun yanıtını sağlamaktadır. İlan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında yapılacak olan 27 bin sözleşmeli personel alımını duyurmaktadır.

Merkezi Yerleştirme ile Alım Süreci:

Alımlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecektir. Bu süreç, adayların sınav başarılarına göre pozisyonlara yerleştirilmelerini sağlayacak ve alımların adil bir temelde yapılmasına imkan tanıyacaktır.

sağlıkçılar

Tercih Kılavuzu ve Başvuru Şartları:

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ilana başvurular, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacaktır. Başvuru şartları ve pozisyonlar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu'nda detaylı bir şekilde belirtilecek ve bu kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

Sonuç: Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımı İle İstihdamı Artırıyor

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği bu büyük personel alımı, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Adaylar, belirtilen başvuru tarihleri içinde tercihlerini yaparak sağlık sektörüne katkıda bulunma fırsatını yakalayacaklardır.

Tercih Süreci ve Başvuru Detayları: 21-28 Şubat Tarihleri Arasında Geçerli

ÖSYM Üzerinden Tercih Yapma İmkanı:

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan personel alımında, adaylar tercihlerini 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Bu tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır. Adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Posta veya Elden Tercih Listeleri Geçerli Değil:

Bu önemli süreçte, tercih listeleri ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilmemeli veya elden verilmemelidir. Tercihler, sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak ve bu kurallara uymayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adaylar, tercihlerini bu çerçevede ÖSYM sayfasından yapmalıdırlar.

Sözleşmeli Personel Pozisyonları ve Dağılımı: İlgili Bilgiler Ekte

Unvan/Branş ve Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılım:

Açıklanan ilanda, sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre detaylı bir dağılım sunulmuştur. Bu bilgiler, adayların başvuru öncesinde hangi pozisyonlara başvurabileceklerini ve hangi öğrenim düzeyleriyle uygun olduklarını belirlemede yardımcı olacaktır. Adaylar, bu dağılıma göre tercihlerini belirleyebilirler.

Başvuru Ekranının Açılması: Finans7.com'dan Anında Bildirim!

Başvuruların Başlama Tarihi: 21 Şubat 2024

İlan edilen personel alımı için başvurular, 21 Şubat tarihinde başlayacaktır. ÖSYM sayfasında 21 Şubat saat 10 civarında tercih kılavuzunun yayınlanması ve başvuruların açılması beklenmektedir. Finans7.com olarak, başvuru ekranının açıldığı anı anında takipçilere bildirimle duyuracak ve adayları bu önemli süreç hakkında bilgilendireceğiz. Adaylar, belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlayarak, Sağlık Bakanlığı'na olan katkılarını sağlayacaklardır.

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