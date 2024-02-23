KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı

Türkiye genelindeki okullar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın temizlik görevlisi alımına kapılarını açtı. İlk alım Antalya'da gerçekleşti ve başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaya başlandı. Bu kapsamda, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan ilanlarda, temizlik personeli alımının detayları ve başvuru şartları belirlendi.

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olma gibi kriterlere tabi tutulacak. Ayrıca, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun belirli maddeleri kapsamında belirli şartlara uygun olmak gerekmektedir. Emekli veya malul aylığı alanlar ile öğrenciler başvuru yapamayacak kriterler arasında yer alıyor.





Antalya'da başlayan 283 personel alımı için başvurular devam ederken, diğer illerdeki ilanların da yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Adaylar, İŞKUR'un mobil uygulamasını kullanarak güncel ilanlardan anında haberdar olabilirler. Bu fırsatla, KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilen temizlik görevlisi alımları, iş arayanlar için yeni bir istihdam kapısı olarak öne çıkıyor.