KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

İşsiz sayısındaki artış devam ediyor. İşsiz kalan birey kendi mesleği olsun olmasın önüne çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. Özellikle de belediye personeli olabilmek adına İŞKUR’da yayımlanan ilanlar oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personel alımı ile alakalı İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada alımı yapılacak olan personelde bazı şartlar aranıyor. Adayların T.C. vatandaşı olması zorunluluğu mevcut iken Çalışmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçlardan bir yıldan fazla hapis cezasına maruz kalmamış olmaları şartına istinaden başvuracak kişilerin kamu haklarından mahrum olmamaları şartı aranıyor.

Askerlik çağına gelmiş adayların, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekliliği mevcut. Adayların, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilir olması ve vardiyalı sistemde çalışabilme yeteneğine sahip olması şartı mevcut.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALIM YAPILACAK KADROLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alım yapılacak pozisyonlar İLE alakalı da bilgilendirme sundu. Bu kadrolar arasında toplamda 44 personel alınacak. İşte o kadrolar:

10 Vidanjör Operatörü, 13 Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG), 21 Su Nala İşçisi

Başvuru yapmak isteyen adaylar için süreç oldukça basit. Adayların "kariyer.diyarbakir.bel.tr" adresine girerek başvuru formunu doldurmaları yeterli oluyor. Geçtiğimiz gün başlayan başvurular için yapılan açıklamada hızlı olunması gerekliliği belirtilirken, 2 gün sonra başvuru tarihi sona eriyor.

Özellikle KPSS puanı olmayan ancak çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat oarak nitelendirilen bu alım, Diyarbakır’da iş arayışında olan pek çok vatandaş için büyük önem arz ediyor.



