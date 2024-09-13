KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir beklenen müjdeli haberi yayınlayarak KPSS şartı aranmaksızın yeni personel alımı yapılacağını belirtti. Bu yeni açıklama, özellikle KPSS'si olmayan birçok adayı umutlandırırken, SGK bünyesinde çalışmak üzere, toplamda 70 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği belirtildi. Söz konusu alımlar 16 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabileceği açıklandı.

KPSS’li ve KPSS’siz SGK PERSONELİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Söz konusu alımda, ayrı kadrolara KPSS’li ya da KPSS’siz başvurular yapılabilecek. KPSS’siz başvuru yapacak olan adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanları dikkate alınacak iken adayların, geçerli bir YDS puanına sahip olmaları zorunluluğu bulunuyor. YDS puanları %0 oranında, KPSS puanları ise 70 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak iken toplamda %70 oranında değerlendirmeye tabi tutulacak. Temel becerileri ve uzmanlıkları olan adaylar için fırsatların genişlemeye başladığı bu alım iş arayan kişileri sevindirmişe benzerkeni talebin yoğun olduğu da sosyal medya üzerinden belirtilmiş bulunuyor.

SGK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK

SGK bünyesinde çalışmak üzere alım yapılacak pozisyonlar arasında yazılımcı, sistem yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, siber güvenlik uzmanı, yapay zeka uzmanı gibi birçok farklı alan bulunuyor.

3 Kıdemli Uzman Yazılımcısı

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)

6 Kıdemli Uzman Yazılımcı

2 Kıdemli Yazılım Mimarı

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi)

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi)

3 Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle)

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)

2 Kıdemli Uzman Network Yöneticisi

1 Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı

2 Kıdemli DevOps Uzmanı

11 Uzman Yazılımcı (Java)

2 Uzman Yazılımcı (.NET)

2 Uzman İş Analisti

2 Yazılım Test Uzmanı

1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi)

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi)

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi)

2 Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi

1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle)

1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)

3 Uzman Network Yöneticisi

2 DevOps Uzmanı

2 Uzman İş Analisti

2 Yazılım Test Uzmanı

1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi)

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi)

4 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)

2 Veri Bilimi ve İş Zekası Uzmanı

2 Veri Merkezi Uzmanı

Başvurular, SGK'nın resmi kariyer kapısı üzerinden online olarak tamamlanabilecek iken adayların, başvurularını 16 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.



