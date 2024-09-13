DOLAR
33,97 -0,28%
EURO
37,7 -0,1%
ALTIN
2.802,13 -0,49%
BITCOIN
1.969.141,09 0,47%

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir beklenen müjdeli haberi yayınlayarak KPSS şartı aranmaksızın yeni personel alımı yapılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:15
KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir beklenen müjdeli haberi yayınlayarak KPSS şartı aranmaksızın yeni personel alımı yapılacağını belirtti. Bu yeni açıklama, özellikle KPSS'si olmayan birçok adayı umutlandırırken, SGK bünyesinde çalışmak üzere, toplamda 70 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği belirtildi. Söz konusu alımlar 16 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabileceği açıklandı. 

KPSS’li ve KPSS’siz SGK PERSONELİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Söz konusu alımda, ayrı kadrolara KPSS’li ya da KPSS’siz başvurular yapılabilecek.  KPSS’siz başvuru yapacak olan adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanları dikkate alınacak iken adayların, geçerli bir YDS puanına sahip olmaları zorunluluğu bulunuyor.  YDS puanları %0 oranında, KPSS puanları ise 70 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak iken toplamda %70 oranında değerlendirmeye tabi tutulacak. Temel becerileri ve uzmanlıkları olan adaylar için fırsatların genişlemeye başladığı bu alım iş arayan kişileri sevindirmişe benzerkeni talebin yoğun olduğu da sosyal medya üzerinden belirtilmiş bulunuyor.  

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

SGK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK 

SGK bünyesinde çalışmak üzere alım yapılacak pozisyonlar arasında yazılımcı, sistem yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, siber güvenlik uzmanı, yapay zeka uzmanı gibi birçok farklı alan bulunuyor.  

3 Kıdemli Uzman Yazılımcısı 

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi 

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM) 

6 Kıdemli Uzman Yazılımcı 

2 Kıdemli Yazılım Mimarı 

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi) 

1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi) 

3 Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi 

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle) 

1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM) 

2 Kıdemli Uzman Network Yöneticisi 

1 Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı 

2 Kıdemli DevOps Uzmanı 

11 Uzman Yazılımcı (Java) 

2 Uzman Yazılımcı (.NET) 

2 Uzman İş Analisti 

2 Yazılım Test Uzmanı 

1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi) 

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi) 

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi) 

2 Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi 

1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle) 

1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM) 

3 Uzman Network Yöneticisi 

2 DevOps Uzmanı 

2 Uzman İş Analisti 

2 Yazılım Test Uzmanı 

1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi) 

1 Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi) 

4 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM) 

2 Veri Bilimi ve İş Zekası Uzmanı 

2 Veri Merkezi Uzmanı 

Başvurular, SGK'nın resmi kariyer kapısı üzerinden online olarak tamamlanabilecek iken adayların, başvurularını 16 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.  

 


İLGİLİ HABERLER

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor
2
13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı
3
Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı
4
Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran Olayında Flaş Gelişme: Amca Gözaltına Alınmıştı! Orada Elbise ve Bez Parçaları Bulundu
5
Boya masrafına son! Beyaz saçlar bu yöntemle 2 haftada simsiyah olacak
6
KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı
7
Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı