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KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri 18 yaş üzeri personel alımını başlattı

Devlet Su İşleri (DSİ), bir işe alım ilanı yayınladı. İŞKUR'un açıklamasına göre, KPSS'siz ilkokul mezunu 18 yaş üstü personel alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:58
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri 18 yaş üzeri personel alımını başlattı

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yayımladığı işe alım tebliği ile ilkokul diplomasına sahip adaylara KPSS şartına gerek duymadan iş imkanı sunuluyor. “Kastamonu Sulama Birliği”ndeki boşluğu doldurmak amacıyla yapılacak olan bu personel alımına başvurular İŞKUR üzerinden online yapılabilecek.

Başvuru koşulları nelerdir?

Başvuru yapacak adayların belirli nitelikleri taşıması gerekiyor. Bu içerikte;

Yaş şartı: Adayların başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Askerlik durumu: Erkek adayların herhangi bir askerlik hizmeti yapmamış olması gerekmektedir.

Devlet Su İşleri 18 yaş üzeri personel alımını başlattı

KPSS talebi zorunlu değil!

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı aranmayacak. KPSS gerektirmeden başvuru yapmak mümkündür.

Kontenjan Bilgisi

 DSİ çiftçileri (yetiştiricileri) (tarımsal sulamacılar) sulama birliğine dahil edecektir. Kamu sektöründe sözleşmeler ortak statüye kavuşturulacak.

Özel başvuru koşulları

- Beton işleri, manuel kanal temizliği, kanal bakım ve onarımı, su dağıtım kontrolünü yapabilen

- B sınıfı sürücü belgesine sahip

- Gece vardiyasında çalışabilecek,

İlana; Kastamonu / Merkez ilçesinde ikamet eden kişiler başvurabilir. Tarımsal Sulama alanında geçici (3 ay) çalışacak, bölgedeki köyleri tanıyan, sulama alanında yaşayan, tarla işlerinden anlayan, iletişimi iyi olan 6 (altı) kişinin işe alınmasına öncelik verilmektedir.

Başvuru bilgileri nedir?

Başvurular 7-11 Haziran 2024 tarihlerinin arasında İŞKUR online platformu üzerinden yapılacak.

İşe alım numarası: 00008347928

Kayıt adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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