KPSS şartsız Devlet Su İşleri personel alımı! İki ilde iş arayanlara müjde

Devlet Su İşleri (DSİ), çeşitli kadrolarda işçi alımı yapmak için İŞKUR üzerinden ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda, farklı bölgelerdeki eksiklikleri gidermek amacıyla personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. KPSS şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük tüm adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte işçi alımı hakkında detaylar…

DSİ İŞKUR Üzerinden İşçi Alımı Yapacak

DSİ, İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlarla, Sulama Birlikleri bünyesinde işçi alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

• Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı: 3 Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı)

• Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanlığı: 1 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama)





DSİ Başvuru Şartları Belli Oldu

DSİ'nin işçi alımı için genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Kamu haklarından mahrum olmamak

• Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

• Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Zirai Sulamacı Alımı için Özel Şartlar

• Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı) pozisyonu için özel şartlar şunlardır:

• Beton işleri, elle kanal temizliği, kanal bakım ve onarımını yapabilmek

• Gece vardiyalı çalışmaya uygun olmak

• En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

• Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet etmek

• Tercihen bölgedeki köyleri ve sulama sahasını bilmek, tarla işlerinden anlamak ve çiftçilerle iyi iletişim kurmak

Başvurular 2 Mayıs'ta başlamış olup, en geç 6 Mayıs 2024'e kadar İŞKUR'un çevrimiçi platformu üzerinden yapılacak.

Kura Çekimleri Nasıl Yapılacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, işe alınacak personeli belirlemek için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kuraya alınacak adaylar, İŞKUR'un gönderdiği isim listesi üzerinden belirlenecek.