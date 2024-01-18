KPSS'siz iş arayanlara müjde! Sadece sertifikayı getirmek yetiyor

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alım yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜTÜN İLLERE ALIM YAPILACAK

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara güzel haber geldi. Maliye personel alımlarına izin verdi ve hastanelere işçi alımı ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.





Personel alımlarında en fazla kadro güvenlik görevlilerine ayrılacak. İlanların ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi ancak seçimlerden önce alımların yayımlanması bekleniyor. Alımlar bütün şehirler için olacak ve adayların KPSS puanı olması şartı aranmayacak. Adayların 18-40 yaş aralığında olması, ikamet şartını taşıması ve güvenlik kimlik kartı olması gibi şartlar aranacak. Alımlar İŞKUR üzerinden kura usulü ile yapılacak.