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KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Ekim ayı itibari ile personel alımı ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:38
KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Ekim ayı itibari ile personel alımı ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Personel alımı yapılacak olan sektörlerle alakalı arayış devam ederken, Ekim- Kasım ayında başlayacak kamu kurumları personel alımı başvuruları ile alakalı açıklamalar da yakından takip ediliyor. Kamu sektörü personel alımı ile alakalı açıklamalarda 99 bin 360 memur ve asker alımı yapılacağı açıklanırken, gerekli başvuru şartları ve tarihleri de haberimizde yer alıyor. Bu devasa alım, hem KPSS'li hem de KPSS'siz adaylara yönelik olup, ilkokul mezunlarına kadar iş imkanı sağlayabiliyor.  

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI 

Çeşitli kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlarla birlikte, farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak. Toplam alımı yapılacak olan personel sayısının 99 binin üzerinde olduğu ifade edilirken işte alım yapılacak kurumlar ve tüm detaylar... 

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

PTT: 10.000 personel alımı yapılacak, KPSS şartı henüz belirlenmedi. 

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı): 950 kişi alınacak, KPSS şartı aranmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı: Toplam 36.000 personel alacak, KPSS şartı yok. 

Cumhurbaşkanlığı: 11.715 kişi için KPSS şartı aranırken, başvuru tarihi bekleniyor.  

Alımlarda, KPSS şartsız pozisyonlar da mevcut iken özellikle de korucu alımı için 5 bin kişilik boş kadro ayrıldığı da açıklamalar da ortaya çıkıyor.  

KPSS ŞARTI OLMADAN ALIM YAPILACAK KURUMLAR 

KPSS şartı aranmayan sektörlerden bazıları ve alım adetleri ise şöyle: 

Pa Bekçi: 10.000 personel alımı yapılacak. 

THY: 1.900 personel alımına çıkacak. 

TÜBİTAK: 393 kişilik bir kadro ilanı yayımlandı. 

Bu alımlar özellikle de kamu da çalışmak isteyen ancak KPSS sınavına girmemiş kişileri yakından ilgilendiriyor.  

Yukarıda bahsi geçen kurumlara yapılacak olan personel alımları ile alakalı olarak tüm detaylar, kurumların resmi web adresinde yer alırken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve son tarihleri ile alakalı detaylara da ulaşılabiliyor.  

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