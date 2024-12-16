Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş

Enflasyon hızındaki düşüşün beklenenden yavaş gitmesi üzerine alınan kararlar, kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyecek yeni düzenlemelerle devam ediyor. 15 gün içerisinde uygulamaya girecek olan bu kararda, kredi kartı limitleri belirli bir gelir aralığına göre yeniden belirlenecek.

2025 Kredi Kartı Limit Güncellemesi

Bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini aylık gelirinin 2 ila 4 katı arasında tutmayı planlıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni uygulama ile birlikte, kredi kartı limitleri daha makul bir seviyeye çekilecek. Bu değişiklik, enflasyonun kontrol altına alınması adına gerekli görülüyor.

Gelire Göre Kredi Kartı Limiti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurdu. Bu ekip, bankaların müşterilerin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından anlık olarak görüntülemesine olanak tanıyacak ve kredi kartı limitleri bu bilgiler ışığında düşürülecek.

Maaşın En Fazla 4 Katı Limit Olacak

Yeni düzenleme ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği talimatta müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı olması gerektiğini vurguladı. Eski uygulamada birçok banka, aylık kazançların 15 ila 20 katına kadar limit sunuyordu ve bu durum, ekonomi açısından sorunlara yol açıyordu. Yeni yıl itibariyle bu uyumsuzluğun sona ermesi bekleniyor.