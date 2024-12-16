DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.987,95 -0,38%
BITCOIN
3.655.073,66 -1,4%

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Kredi kartı limitleri 2025'te gelir durumuna göre yarıdan fazla düşecek. Yeni düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:18
Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş

Enflasyon hızındaki düşüşün beklenenden yavaş gitmesi üzerine alınan kararlar, kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyecek yeni düzenlemelerle devam ediyor. 15 gün içerisinde uygulamaya girecek olan bu kararda, kredi kartı limitleri belirli bir gelir aralığına göre yeniden belirlenecek.

2025 Kredi Kartı Limit Güncellemesi

Bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini aylık gelirinin 2 ila 4 katı arasında tutmayı planlıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni uygulama ile birlikte, kredi kartı limitleri daha makul bir seviyeye çekilecek. Bu değişiklik, enflasyonun kontrol altına alınması adına gerekli görülüyor.

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Gelire Göre Kredi Kartı Limiti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurdu. Bu ekip, bankaların müşterilerin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından anlık olarak görüntülemesine olanak tanıyacak ve kredi kartı limitleri bu bilgiler ışığında düşürülecek.

Maaşın En Fazla 4 Katı Limit Olacak

Yeni düzenleme ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği talimatta müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı olması gerektiğini vurguladı. Eski uygulamada birçok banka, aylık kazançların 15 ila 20 katına kadar limit sunuyordu ve bu durum, ekonomi açısından sorunlara yol açıyordu. Yeni yıl itibariyle bu uyumsuzluğun sona ermesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?
2
Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı
3
Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?
4
İyilik İçin Müzik Derneği, Çocukların Hayatına Müzikle Dokunuyor
5
A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!
6
Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor
7
BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar