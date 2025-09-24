Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı verilere göre, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşandığını duyurdu.

Ersoy'un paylaşımı:

"2025 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor."

"Ağustosta 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı"

Ersoy, kruvaziyer turizminin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda liman kentlerinin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağladığını vurguladı. Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotaların limanları cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çekti. Ayrıca Galataport İstanbul'un bu başarıda önemli rol oynadığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, 2024'te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878'e çıktı. Yolcu sayısı ise 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre yüzde 18 arttı. Ersoy, yalnızca ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekorunun kırıldığını hatırlattı.

Bakan Ersoy, ulaşılan başarılar nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz'in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükselişi yaşadıklarını, 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladıklarını belirterek, bu rakamın son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.