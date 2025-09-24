Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu

Bakan Ersoy: 2025 ocak-ağustos döneminde 18 limanda yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu; ağustosta aylık rekor 357 bin 646.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:13
Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu

Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı verilere göre, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşandığını duyurdu.

Ersoy'un paylaşımı:

"2025 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor."

"Ağustosta 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı"

Ersoy, kruvaziyer turizminin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda liman kentlerinin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağladığını vurguladı. Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotaların limanları cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çekti. Ayrıca Galataport İstanbul'un bu başarıda önemli rol oynadığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, 2024'te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878'e çıktı. Yolcu sayısı ise 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre yüzde 18 arttı. Ersoy, yalnızca ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekorunun kırıldığını hatırlattı.

Bakan Ersoy, ulaşılan başarılar nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz'in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükselişi yaşadıklarını, 18 kruvaziyer limanında yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladıklarını belirterek, bu rakamın son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde...

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Kalesi'nde 29 cm'lik Osmanlı Anahtarı Gün Yüzüne Çıktı
2
9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta
3
Kruvaziyer Turizminde Tarihi Yükseliş: Ocak-Ağustos 2025'te 1,5 Milyon Yolcu
4
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül
5
32. Uluslararası Adana Altın Koza'da "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" Söyleşisi
6
Rebeca Roger Cruz, 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne aldı
7
Adana'da 'Tadında Kısa Film Var' Gala: Adana ve Lecce'nin Gastronomi-Sinema Buluşması

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası