Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çocuklar İçin Renkli Gösteriler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 16 Şubat tarihinde CSO Ada Ankara Mavi Salon'da üç farklı çocuk müzikali sahneleyecek. Gösteriler arasında "Şirin Düşler", "Dansın Perileri" ve "7 Pamuk Prenses 1 Cüce" yer alıyor.

Sanat Yönetmenliği ve Performans

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soner Satı'nın sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, Oya Hazer'in sanatsal katkıları, Hande Şuvak ve Sinem Satı'nın koreografisi ile gerçekleştirilen gösteriler, Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi'nin yetenekli dansçıları tarafından sahneye konulacak.

Eğlenceli ve Eğitici Hikayeler

"Dansın Perileri", dans etmeyi seven küçük bir perinin, iyi bir dansçı olabilmek için yardım arayışını anlatırken; "Şirin Düşler", teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden Şirin'in, Bilge ile birlikte çıktığı masalsı yolculuğa odaklanıyor. Bu müzikal, sanatın muhteşem dünyasını keşfeden Şirin'in yaşamındaki olumlu değişimleri gözler önüne seriyor.

Ayrıca, "7 Pamuk Prenses 1 Cüce" gösterisi, dans etmeyi seven engelli Pamuk Prenses ile saraydan kovulan Mavi Prens'in dostlukları ve engelleri aşma hikayesini sahneliyor.

Bilet Alımı

Bu özel etkinliklerin biletleri, "Sanat Cepte" uygulaması ve "Biletinial" web sitesinden temin edilebiliyor. Çocuklar ve aileleri için eşsiz bir kültürel deneyim sunacak bu müzikal gösterilere herkes davetli!