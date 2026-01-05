KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen'den Konya'da Su Tasarrufu Çağrısı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'da su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekerek sanayicilere ve toplumun tüm kesimlerine su tasarrufu çağrısında bulundu.

Büyükeğen, Konya'nın iklim değişikliği ve artan kuraklık nedeniyle ciddi bir su stresi yaşadığını vurguladı ve suyun tasarruflu kullanımının Konya'nın geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Sanayide su verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Büyükeğen, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde su ile ilgili önemli sorunlar yaşanıyor. Ancak iklimde yaşanan bozulmalar ve diğer faktörlerin etkisiyle Konya’mız çok daha büyük bir kritik eşikte. Onun için su kayıplarını önlemek, tasarruf ve verimliliği öne çıkaran uygulamaları öncelemek zorundayız. Bu vesile ile Konyalı hemşehrilerimizi, sanayicilerimizi ve toplumun tüm kesimlerini suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım su varsa üretim var, su varsa hayat var"

KSO'dan farkındalık videosu

Konya Sanayi Odası ayrıca bir farkındalık videosu yayımladı. Videoda Konya'daki kuruyan barajlar, yer altı suları ve oluşan obruklar gösterildi.

Videoda yer alan ifadeler şu şekilde yer aldı: "Artık her damla hayat kadar değerli. Gelin birlikte harekete geçelim. Damlatan bir musluğu onarmakla, gereksiz tüketimi azaltmakla fark oluşturalım. Unutmayalım su varsa üretim var, su varsa hayat var. Konya Sanayi Odası olarak herkesi geleceğimiz için su tasarrufuna davet ediyoruz"

