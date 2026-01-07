Düzce Valisi Mehmet Makas Atandı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesiyle Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Düzce Valisi olarak atandı; Selçuk Aslan Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:25
Düzce Valisi Mehmet Makas Atandı

Düzce Valisi Mehmet Makas Atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile vali atamaları ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Atama Detayları

Valiler Kararnamesi kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

Aynı kararname ile Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Düzce Valisi olarak görevlendirildi. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VALİLER KARARNAMESİ İLE DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ...

CUMHURBAŞKANLIĞI VALİLER KARARNAMESİ İLE DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANDI. KARARNAME KAPSAMINDA KIRIKKALE VALİSİ MEHMET MAKAS İSE DÜZCE VALİLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI VALİLER KARARNAMESİ İLE DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'in Yeni Valisi Ömer Kalaylı Atandı
2
Diyarbakır'da Kurt Aracın Önünde Uzun Süre Koştu
3
Elazığ'da Konvoyla Kurtarma: Yolda Kalan Tır Halatla Çekildi
4
Düzce Valisi Mehmet Makas Atandı
5
Mudurnu'da Kar Eğlencesi: Çuvalın İçine Samanla Kaydılar
6
Umut Yılmaz Karşıyaka'da Kadınlarla Buluştu
7
Kocaeli'de Hayvan Terapisi: Atlantis'te Keçi, Ördek ve Tavşanlar Özel Eğitime Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları