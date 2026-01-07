Düzce Valisi Mehmet Makas Atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile vali atamaları ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Atama Detayları

Valiler Kararnamesi kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.

Aynı kararname ile Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Düzce Valisi olarak görevlendirildi. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VALİLER KARARNAMESİ İLE DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANDI. KARARNAME KAPSAMINDA KIRIKKALE VALİSİ MEHMET MAKAS İSE DÜZCE VALİLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ.