Zonguldak'ta 19°C'lik Isınma Sahile Akın Ettirdi

Zonguldak'ta 19°C'ye Yükselen Hava Vatandaşları Sahile Çıkardı

Güneşlenme ve yürüyüş yoğunluğu arttı

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 19 dereceye yükselmesiyle birlikte sahillerde yoğun bir kalabalık oluştu. Vatandaşlar günü güneşlenerek ve yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Sahil şeridinde aileler, gençler ve yürüyüş yapanlar bir araya gelirken, kıyı boyunca hareketlilik gözlendi. Ziyaretçiler sıcak havanın tadını çıkarırken sosyal mesafeye dikkat edenler de oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, sıcaklıkların önümüzdeki haftadan itibaren yeniden düşeceği bildirildi. Bugünkü artış kısa süreli bir ısınma olarak kayda geçti.

Hava koşullarındaki bu ani değişim, bölgedeki rekreasyon alanlarında yoğunluğa neden olurken, vatandaşlara mevsim geçişlerine uygun giyim ve tedbirli hareket etmeleri hatırlatıldı.

