Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle'de sıfırın altında 27,4 derece

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiledi; Göle'de gece sıcaklığı sıfırın altında 27,4 derece, Ardahan'da eksi 19,3 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:09
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle'de sıfırın altında 27,4 derece

Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı durma noktasına getirdi

Kırağı, buz tutan göller ve cadde-sokaklarda oluşan buzlanma dikkat çekiyor

Sibirya soğuklarının etkisini artırdığı Ardahan'da, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgeyi kaplayan kırağı ağaçları beyaza bürürken, göller, akarsular ve dereler buz tuttu.

Yetkililer ve vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde oluşan buzlanma nedeniyle ulaşım ve günlük hayatın güçleştiğini bildiriyor. Bitkiler ve ağaçlarda görülen kırağı görüntüleri bölgede kışın sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Hava sıcaklığının en düşük seviyeleri arasında, Göle ilçesinde gece sıcaklığı sıfırın altında 27,4 derece olarak ölçüldü. Ardahan merkezinde ise en düşük sıcaklık eksi 19,3 derece kaydedildi.

Bölgede, düşük sıcaklıkların devam etmesi halinde benzer olumsuzlukların sürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Ardahan'da Sibirya soğukları devam ediyor

Ardahan'da Sibirya soğukları devam ediyor

