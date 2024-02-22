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Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alacak kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farklı disiplinlerdeki uzmanlar için açılan pozisyonlar, bölgenin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çalışmalarına katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:59
Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

KAPADOKYA’NIN KALBİNDE YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ARIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı için 19 kişilik kamu personeli alımı yapacak. İlan, 375 sayılı KHK’nin ek 28. maddesi uyarınca yayımlandı. Başvuracak adayların KPSS puanına veya nitelik koduna göre farklı kadrolara başvurabilecekleri belirtildi. Başvuru şartları ve süreci haberimizde.

personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Kamu Personeli Alımı Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 kişilik kamu personeli alımı ilanı yayınladı. İlan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28. maddesine göre iş mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar şöyle:

KPSS Puanı ile 37 kişi: 1 Avukat, 1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar, 2 İdari Uzman, 6 Büro Görevlisi, 2 Destek Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KPSS Puanı olmaksızın 15 kişi: 1 Mimar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ VE ŞARTLAR

Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Ayrıca, KPSS puanı ile alım yapılacak kadrolar için adayların, 2022 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Yaş şartı olarak da, merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Eğitim şartı olarak da, alım yapılacak pozisyona göre ilgili alanda eğitimini tamamlamış olmaları gerekiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvuru Platformu: Kariyer Kapısı (BURADAKİ) Başvurular, 22 Şubat 2024 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında, Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak.

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