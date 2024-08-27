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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sevil Üstekin için Taziye Mesajı

Sevil Üstekin'in vefatı üzerine Bakanlık taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:13
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sevil Üstekin için Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ünlü sanatçı Sevil Üstekin'in vefatını takiben bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda,

Sanat Camiasına Başsağlığı

"Sanat dünyamızın sevilen isimlerinden olan kıymetli sanatçı Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ifadelerine yer verildi. Bu mesaj, Üstekin'in hayranları ve sanatseverler arasında derin bir üzüntü oluşturdu.

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