Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi

Kuşadası'nda fırtına sonrası güneş yüzünü gösterdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki gün önce etkili olan fırtına ve selin ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonu sahillerde adeta bahar havası yaşandı. Sert rüzgar, yağmur ve taşkınların ardından güneşin yüzünü göstermesi, vatandaşları sahil bandına akın ettirdi.

Sahil canlandı, renkli görüntüler oluştu

Özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil yürüyüş yollarında yoğunluk gözlemlenirken ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıktı. Aileleriyle birlikte sahile çıkan Kuşadalılar, hem temiz havanın hem de güneşli havanın tadını çıkardı; kimi yürüyüş yaptı, kimi banklarda oturup denizi seyretti, kimi de çocukları ve torunlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Hasan Yünkcü, kızı ve torunuyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirterek: "İki gün önce fırtına, sel derken bayağı endişelendik. Ama bugün hava çok güzel. Kızım ve torunumla sahil boyunca yürüyüş yapıyoruz. Böyle anlar insanın içini ısıtıyor. Kuşadası her haliyle güzel ama güneşli olunca bambaşka oluyor. Torunum denizi görünce çok mutlu oldu, biz de onunla birlikte mutlu olduk" dedi.

Yünkcü, özellikle böyle havalarda ailece dışarı çıkmanın hem ruh hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayarak, herkesin fırsat buldukça sahilde vakit geçirmesi gerektiğini söyledi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Kuşadası’nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor ve hafta sonu boyunca güneşli havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşlar ise güzel havayı fırsata çevirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fırtına ve selin ardından gelen bu bahar havası, Kuşadası sahillerinde hem yüzleri güldürdü hem de objektiflere sıcak ve samimi kareler yansıttı.

