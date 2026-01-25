Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu

Fırtına ve selin ardından Kuşadası'nda güneş açtı; hafta sonu sahiller doldu, vatandaşlar yürüyüş ve ailelerle deniz keyfi yaptı. Meteoroloji sıcaklık uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:24
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki gün önce etkili olan fırtına ve selin ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonu sahillerde adeta bahar havası yaşandı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti.

Vatandaşlar temiz hava ve güneşin tadını çıkardı

Aileleriyle birlikte sahile çıkan Kuşadalılar, hem temiz havanın hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi yürüyüş yaptı, kimi banklarda oturup denizi seyretti, kimi de çocukları ve torunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Fırtına sonrası gelen bu ani hava değişimi kentte moral kaynağı oldu.

Sahil yürüyüşü yapan vatandaşlardan Hasan Yünkcü, kızı ve torunuyla birlikte güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "İki gün önce fırtına, sel derken bayağı endişelendik. Ama bugün hava çok güzel. Kızım ve torunumla sahil boyunca yürüyüş yapıyoruz. Böyle anlar insanın içini ısıtıyor. Kuşadası her haliyle güzel ama güneşli olunca bambaşka oluyor. Torunum denizi görünce çok mutlu oldu, biz de onunla birlikte mutlu olduk" dedi.

Meteoroloji uyarısı ve beklenti

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonu boyunca güneşli havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fırtına ve selin ardından gelen bu bahar havası, Kuşadası sahillerinde hem yüzleri güldürdü hem de objektiflere sıcak ve samimi kareler yansıttı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

