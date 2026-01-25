Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisinin Çiftlikte Kar Şoku

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kangal yetiştiricisi Umut Taşdelen, hayvanlarını kontrol etmek ve beslemek için yola çıktı.

Ancak karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken Taşdelen’in aracı bir süre sonra kara saplandı ve mahsur kaldı. Zorlu koşullara rağmen güçlükle çiftliğe ulaşan Taşdelen, vardığında 2 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında şaşkına döndü.

Yoğun kar nedeniyle bazı yollar tamamen kaybolurken, kar kalınlığının yer yer ev boyuna ulaştığı ve bazı ağaçların kar altında tamamen kaybolduğu görüldü.

Taşdelen, daha önce böyle bir kış geçirmediğini belirterek şunları söyledi: "Hayatımda ilk defa böyle bir kış görüyorum. Eminim ki benden öncekiler de böyle bir kış görmemiştir. Rusya’nın soğuğu bizim ilçenin yanında hiçbir şey denebilir. Çok sert bir soğuk ve güçlü bir rüzgâr var."

Ayrıca Taşdelen, aracının yolda kaldığını ve kulübelerin ile araçların kar altında kaldığını anlattı: "Yer yer kar boyutu 4 metreyi aşıyor. Kulübelerimiz ve araçlarımız kar altında kaldı. Köpekleri kurtardık. Allah herkesin yardımcısı olsun."

