Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisinin Çiftlikte Kar Şoku

Sivas Altınyayla'da Kangal yetiştiricisi Umut Taşdelen, yolda mahsur kaldı; çiftlikte 2 metreyi bulan kar ve yer yer 4 metreyi aşan örtüyle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:37
Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisinin Çiftlikte Kar Şoku

Sivas Altınyayla'da Kangal Yetiştiricisinin Çiftlikte Kar Şoku

Yolda mahsur kaldı, çiftlikte 2 metreyi bulan kar kalınlığıyla karşılaştı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kangal yetiştiricisi Umut Taşdelen, hayvanlarını kontrol etmek ve beslemek için yola çıktı.

Ancak karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken Taşdelen’in aracı bir süre sonra kara saplandı ve mahsur kaldı. Zorlu koşullara rağmen güçlükle çiftliğe ulaşan Taşdelen, vardığında 2 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında şaşkına döndü.

Yoğun kar nedeniyle bazı yollar tamamen kaybolurken, kar kalınlığının yer yer ev boyuna ulaştığı ve bazı ağaçların kar altında tamamen kaybolduğu görüldü.

Taşdelen, daha önce böyle bir kış geçirmediğini belirterek şunları söyledi: "Hayatımda ilk defa böyle bir kış görüyorum. Eminim ki benden öncekiler de böyle bir kış görmemiştir. Rusya’nın soğuğu bizim ilçenin yanında hiçbir şey denebilir. Çok sert bir soğuk ve güçlü bir rüzgâr var."

Ayrıca Taşdelen, aracının yolda kaldığını ve kulübelerin ile araçların kar altında kaldığını anlattı: "Yer yer kar boyutu 4 metreyi aşıyor. Kulübelerimiz ve araçlarımız kar altında kaldı. Köpekleri kurtardık. Allah herkesin yardımcısı olsun."

Kangallarını beslemek için yola çıktı, çiftliğe vardığında gözlerine inanamadı

Kangallarını beslemek için yola çıktı, çiftliğe vardığında gözlerine inanamadı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Kurum: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu
2
BEUN Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
3
Patnos'ta Karla Mücadele: Köylerde Dayanışma Seferberliği
4
Kemer'de Sağanak Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor
5
Korgan Meydan Projesi Hızla İlerliyor: 520 m² Begonit Zemin
6
BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak
7
Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları