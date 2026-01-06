Kütahya Belediyesi Zabıta’dan Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim

Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, okul çevresindeki bakkal ve büfelerde hijyen, son kullanma tarihleri ve mevzuat uygunluğunu denetliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:28
Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir düzeni ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler özellikle okul çevrelerine yoğunlaştırıldı.

Denetimde öncelik hijyen ve mevzuata uyum

Okul çevresinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve benzeri işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Ekipler, olası risklerin önlenmesi için eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarıları yapıyor ve mevzuata aykırı durumlarda yasal süreç işletiliyor.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de önemle üzerinde durduğu denetim çalışmalarının; çocukların ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

