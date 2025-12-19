DOLAR
Kütahya'da Özel Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

Arslanbey İşitme ve Görme Engelliler Kur’an Kursu öğrencileri, Kütahya’da Semiha Güzel Kur’an Kursu ve kentin tarihi mekanlarını ziyaret edip İl Müftüsü İrfan Açık ile görüştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:53
Arslanbey Kur’an Kursu öğrencileri Kütahya'nın manevi ve kültürel mekanlarını gezdi

Tavşanlı İlçe Müftülüğüne bağlı Arslanbey İşitme ve Görme Engelliler Kur’an Kursu öğrencileri, Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Semiha Güzel Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen program kapsamında özel öğrenciler, Ulu Camii, Dönenler Camii, Çini Müzesi ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM)ni gezerek Kütahya'nın manevi ve kültürel atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, ziyaret kapsamında Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık'ı makamında ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İl Müftüsü Açık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her türlü ihtiyaçlarında destek vermeye hazır olduklarını ifade etti ve bu tür anlamlı buluşmaların devam etmesini temenni etti.

Program, misafirlere günün anısına hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Gerçekleştirilen bu güzel buluşma, gönüller arasında köprüler kurarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

