DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.927.094,2 -1,05%

Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri Dualar ve Yürüyüşle Anıldı

Kütahya'da "Sarıkamış’ın İzinde" programı sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle gerçekleştirildi; yetkililer gençlere tarih ve şehit bilinci kazandırmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:07
Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri Dualar ve Yürüyüşle Anıldı

Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri Dualar ve Yürüyüşle Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Sarıkamış’ın İzinde" programı, sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, Kütahya'da Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerlerin anısına gerçekleştirildi.

Program detayları

İlk olarak Ulu Cami'de sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Çamlıca bölgesi'nde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik sonunda gençlere çorba ikramı yapıldı.

Yetkililerin mesajları

Süleyman Ovalı, programda yaptığı konuşmada, "Ecdadımızı ve gençlerimizi hatırlatmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde hem namaz hem de gezi programı düzenledik. Allah bir daha bu vatanda varlık-yokluk mücadelesi yaşatmasın. Ancak gerekirse bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhu, bu milletin her zaman hazır olduğunu göstermektedir" dedi. Ovalı, olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen programın sorunsuz şekilde tamamlandığını vurguladı.

İsmail Çağlar Bayırcı (AK Parti Kütahya Milletvekili) ise, "Sarıkamış’ta 90 bin şehidimiz soğuktan donarak şehit oldu. Onları anlayabilmek ve yad edebilmek adına düzenlenen bu yürüyüş çok anlamlıydı. Gençlerimizle birlikte geçmişi bir nebze olsun hissetme imkânı bulduk" diye konuştu. Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Murat Afşarünal (AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı) da, "Karda kefensiz yatan, vatan için donan yürekleri anmak için buradayız. Bu mücadeleyi yeni nesillere aktarmak zorundayız. Böyle programlar gençlerimizin vatan ve şehit bilinciyle yetişmesi açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kapanış

Program, duaların ardından sona erdi. Katılımcılar Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Kütahya'da Sarıkamış şehitleri dualar ve yürüyüşle anıldı

Kütahya'da Sarıkamış şehitleri dualar ve yürüyüşle anıldı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Buzları Erimeye Başladı
2
Diyadin’de Kurtlar Atatürk Mahallesi’ne İndi
3
Elazığ'da Cip Baraj Gölü'nün Bazı Kesimleri Buz Tuttu
4
Elazığ'da Domuz Sürüsü Dronla Görüntülendi
5
Ardahan’da Sibirya Soğukları: Göle eksi 36’yı Gördü
6
Gaziantep'te Karın Ardından Güneş: Vatandaşlar Kartopu Keyfi Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları