Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri Dualar ve Yürüyüşle Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Sarıkamış’ın İzinde" programı, sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, Kütahya'da Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerlerin anısına gerçekleştirildi.

Program detayları

İlk olarak Ulu Cami'de sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Çamlıca bölgesi'nde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik sonunda gençlere çorba ikramı yapıldı.

Yetkililerin mesajları

Süleyman Ovalı, programda yaptığı konuşmada, "Ecdadımızı ve gençlerimizi hatırlatmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde hem namaz hem de gezi programı düzenledik. Allah bir daha bu vatanda varlık-yokluk mücadelesi yaşatmasın. Ancak gerekirse bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhu, bu milletin her zaman hazır olduğunu göstermektedir" dedi. Ovalı, olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen programın sorunsuz şekilde tamamlandığını vurguladı.

İsmail Çağlar Bayırcı (AK Parti Kütahya Milletvekili) ise, "Sarıkamış’ta 90 bin şehidimiz soğuktan donarak şehit oldu. Onları anlayabilmek ve yad edebilmek adına düzenlenen bu yürüyüş çok anlamlıydı. Gençlerimizle birlikte geçmişi bir nebze olsun hissetme imkânı bulduk" diye konuştu. Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Murat Afşarünal (AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı) da, "Karda kefensiz yatan, vatan için donan yürekleri anmak için buradayız. Bu mücadeleyi yeni nesillere aktarmak zorundayız. Böyle programlar gençlerimizin vatan ve şehit bilinciyle yetişmesi açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kapanış

Program, duaların ardından sona erdi. Katılımcılar Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

