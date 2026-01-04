Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri 'Sarıkamış’ın İzinde' Yürüyüşüyle Anıldı

Kütahya'da Sarıkamış Şehitleri 'Sarıkamış’ın İzinde' Anma Programı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Kütahya'da düzenlenen Sarıkamış’ın İzinde programı, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerler anısına gerçekleştirildi. Anma etkinliği sabah namazı ve doğa yürüyüşüyle başladı.

Etkinlik akışı

Program kapsamında ilk olarak Ulu Cami’de sabah namazı kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Çamlıca bölgesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinlik sonunda gençlere çorba ikramı yapıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı programda yaptığı konuşmada, "Ecdadımızı ve gençlerimizi hatırlatmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde hem namaz hem de gezi programı düzenledik. Allah bir daha bu vatanda varlık-yokluk mücadelesi yaşatmasın. Ancak gerekirse bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhu, bu milletin her zaman hazır olduğunu göstermektedir" dedi. Ovalı ayrıca olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen programın sorunsuz şekilde tamamlandığını vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise etkinliğin maneviyat yüklü olduğunu belirterek, "Sarıkamış’ta 90 bin şehidimiz soğuktan donarak şehit oldu. Onları anlayabilmek ve yad edebilmek adına düzenlenen bu yürüyüş çok anlamlıydı. Gençlerimizle birlikte geçmişi bir nebze olsun hissetme imkânı bulduk" ifadelerini kullandı. Bayırcı, organizasyonun gençlerin tarih bilinci ve manevi değerlerle yetişmesi açısından önemine değinerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal da konuşmasında, "Karda kefensiz yatan, vatan için donan yürekleri anmak için buradayız. Bu mücadeleyi yeni nesillere aktarmak zorundayız. Böyle programlar gençlerimizin vatan ve şehit bilinciyle yetişmesi açısından çok kıymetli" diyerek anmanın sorumluluğuna dikkat çekti.

Kapanış

Etkinlik, duaların ardından sona erdi; katılımcılar Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

