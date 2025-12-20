Kütahya Emniyeti Semt Pazarlarında Güvenlik Uyarısı: Dolandırıcılığa Dikkat

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü semt pazarlarında bilgilendirme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek" sloganıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik ekipleri, kent genelindeki semt pazarlarında pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek önemli konularda uyarılarda bulundu.

Bilgilendirme konuları

Ekipler, vatandaşları dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para gibi artış gösteren suçlara karşı uyardı.

Broşür dağıtımı ve farkındalık

Hazırlanan bilgilendirici broşürler pazar esnafı ve vatandaşlara dağıtıldı. Ekipler, özellikle son dönemlerde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kararlılıkla sürecek çalışmalar

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

