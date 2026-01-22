Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası: 7’nci Seans Yaşlılarda İyi Oluşa Destek

Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası ile Neşe Dolu Anlar

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevinde kalan yaşlı bireylere yönelik "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirildi.

Çalışma ve Onay

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onayıyla yürütüldü ve Fatma Sena Albayrak tarafından Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tez Çalışması kapsamında hayata geçirildi. Program, "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Kahkaha Yogasının Psikolojik İyi Oluş ve Depresif Belirtilere Etkisi" başlıklı çalışma doğrultusunda organize edildi.

Seans ve Gözlemler

Çalışma kapsamında düzenlenen programın 7’nci seansı, huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında katılımcılar keyifli anlar yaşadı; mutluluk ve memnuniyetleri yüzlerine yansıdı.

Gözlemler, kahkaha yogasının psikolojik iyi oluşa katkı sağladığını ve katılımcılarda olumlu duygu durumları geliştirdiğini gösterdi.

