Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası: 7’nci Seans Yaşlılarda İyi Oluşa Destek

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahkaha yogası etkinliğinin 7’nci seansı huzurevindeki yaşlıların psikolojik iyi oluşunu destekledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:59
Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası: 7’nci Seans Yaşlılarda İyi Oluşa Destek

Kütahya Huzurevi'nde Kahkaha Yogası ile Neşe Dolu Anlar

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevinde kalan yaşlı bireylere yönelik "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirildi.

Çalışma ve Onay

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onayıyla yürütüldü ve Fatma Sena Albayrak tarafından Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tez Çalışması kapsamında hayata geçirildi. Program, "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Kahkaha Yogasının Psikolojik İyi Oluş ve Depresif Belirtilere Etkisi" başlıklı çalışma doğrultusunda organize edildi.

Seans ve Gözlemler

Çalışma kapsamında düzenlenen programın 7’nci seansı, huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında katılımcılar keyifli anlar yaşadı; mutluluk ve memnuniyetleri yüzlerine yansıdı.

Gözlemler, kahkaha yogasının psikolojik iyi oluşa katkı sağladığını ve katılımcılarda olumlu duygu durumları geliştirdiğini gösterdi.

KÜTAHYA HUZUREVİNDE KAHKAHA YOGASI ETKİNLİĞİ

KÜTAHYA HUZUREVİNDE KAHKAHA YOGASI ETKİNLİĞİ

KÜTAHYA HUZUREVİNDE KAHKAHA YOGASI ETKİNLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi
2
Bilecik’te 2025 Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı
3
Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu
4
Mersin Güneş Enerjisiyle Isınıyor: Çatılarda Yaygın Su Isıtma
5
Çermik Belediyesi Araç Filosunu Genişletti: Soğutucu Et Nakil Aracı Hizmete Girdi
6
Bilecik’te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Kahvaltı Programı
7
Zaimağa Konağı'nda Bir İlk: İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları