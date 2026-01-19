Sakarya'da Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde Karne Heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde güz dönemi sona erdi; kursiyerlere karneleri verildi, eser ve performanslar sergilendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:31
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyelerinin güz dönemi tamamlandı. Dönem sonu etkinliğinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Dönem Sonu Etkinliği ve Sergi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Karaman Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen programda, kursiyerler resim, müzik, el sanatları ve ritim gibi farklı alanlarda eğitimlerde kazandıkları becerileri sergileme fırsatı buldu.

Öğrencilerin sahne performansları aileler tarafından ilgiyle izlendi; veliler, çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

Karneler Teslim Edildi

Engelli bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen atölyelerde eğitim gören kursiyerlere program sonunda karneleri teslim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

