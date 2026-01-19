Sakarya'da Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde Karne Heyecanı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyelerinin güz dönemi tamamlandı. Dönem sonu etkinliğinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Dönem Sonu Etkinliği ve Sergi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Karaman Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen programda, kursiyerler resim, müzik, el sanatları ve ritim gibi farklı alanlarda eğitimlerde kazandıkları becerileri sergileme fırsatı buldu.
Öğrencilerin sahne performansları aileler tarafından ilgiyle izlendi; veliler, çocuklarının karne sevincine ortak oldu.
Karneler Teslim Edildi
Engelli bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen atölyelerde eğitim gören kursiyerlere program sonunda karneleri teslim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
