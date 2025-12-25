Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Regaib Kandili: Tulumba Tatlısı İkramı

Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Regaib Kandili'ne Özel İkram

Vakıf geleneği kapsamında hükümlülere tatlı ikramı yapıldı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, Regaib Kandili dolayısıyla Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik bir ikram programı düzenlendiğini açıkladı.

Program, Niksarlı Hacı Mehmet Ahi Pehlivan Vakfının hayır şartı kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte hükümlülere tulumba tatlısı ikram edildi.

İkramın, vakıf geleneğinin yaşatılması ve kandil günlerinin manevi atmosferinin paylaşılması amacıyla yapıldığı; uygulamanın vakfın hayır şartlarına uygun şekilde yerine getirildiği belirtildi.

