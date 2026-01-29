Kütahya Valisi Musa Işın'dan Denizli'ye 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e düzenledikleri "hayırlı olsun" ziyaretinde bir araya geldi.

Ziyaret ve Görüşmeler

Ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Valilik makamında bir araya gelinerek görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde bölgesel iş birliği, iller arası koordinasyon, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yürütülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, ziyaretçiler Vali Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a teşekkür etti. Vali Musa Işın da misafirperverlikleri dolayısıyla Yavuz Selim Köşger'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşlarla Buluşma

Ziyaret programı çerçevesinde Vali Musa Işın ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

VALİ MUSA IŞIN, DENİZLİ, AFYONKARAHİSAR VE UŞAK VALİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ