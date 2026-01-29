Kütahya Valisi Musa Işın'dan Denizli'ye 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar ve Uşak valileriyle birlikte Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu; bölgesel iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:24
Kütahya Valisi Musa Işın'dan Denizli'ye 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın'dan Denizli'ye 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e düzenledikleri "hayırlı olsun" ziyaretinde bir araya geldi.

Ziyaret ve Görüşmeler

Ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Valilik makamında bir araya gelinerek görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde bölgesel iş birliği, iller arası koordinasyon, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yürütülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, ziyaretçiler Vali Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a teşekkür etti. Vali Musa Işın da misafirperverlikleri dolayısıyla Yavuz Selim Köşger'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşlarla Buluşma

Ziyaret programı çerçevesinde Vali Musa Işın ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

VALİ MUSA IŞIN, DENİZLİ, AFYONKARAHİSAR VE UŞAK VALİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ MUSA IŞIN, DENİZLİ, AFYONKARAHİSAR VE UŞAK VALİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ MUSA IŞIN, DENİZLİ, AFYONKARAHİSAR VE UŞAK VALİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
2
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
3
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
4
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları