Kütahya Valisi Musa Işın: Özel Bireylerin Mesleki Becerileri ve Üretime Katılımı

Vali Musa Işın, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel bireylerin mesleki beceri edinmesinin ve üretime katılımının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:05
Kütahya Valisi Musa Işın, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu’nu Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, okulda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Vurgulanan Noktalar

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Işın, "Özel bireylerin mesleki beceriler kazanması ve üretime katılması büyük önem taşıyor" dedi.

Atölye Gezisi ve Bilgi Alımı

İl protokolü eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Işın, okul bünyesinde faaliyet gösteren seramik ve cam atölyesi, yiyecek ve içecek hizmetleri atölyesi, el sanatları teknolojisi atölyesi, tarım teknolojileri atölyesi ile matbaa teknolojisi atölyesini gezdi. Atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerle Etkileşim ve Değerlendirme

Atölyelerde eğitim gören özel öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Işın, öğrencilerle sohbet ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin ortaya koyduğu ürünleri tek tek değerlendiren Işın, bu tür eğitimlerin öğrencilerin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Teşekkür

Vali Musa Işın, özel bireylerin mesleki beceriler edinerek üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasında emeği geçen öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

