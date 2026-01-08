Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli'de İki Tır Devrildi

Kocaeli'de gece etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde iki tırın devrilmesine yol açtı; jandarma ve otoyol ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:15
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli'de İki Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli'de İki Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halindeki iki tır kontrolden çıkarak devrildi. Fırtına, bölgede ulaşımda aksamalara yol açtı.

Müdahale ve Durum

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Bölge ekipleri, devrilen araçların kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına nedeniyle iki tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına nedeniyle iki tır devrildi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları