Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli'de İki Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halindeki iki tır kontrolden çıkarak devrildi. Fırtına, bölgede ulaşımda aksamalara yol açtı.

Müdahale ve Durum

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Bölge ekipleri, devrilen araçların kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

