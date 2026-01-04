Lara Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi iki katına çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Lara Atıksu Arıtma Tesisi kapasite arttırma projesi tüm hızıyla ilerliyor. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisiyle ve yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin hedef tamamlanma tarihi Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Çalışmalarda son durum

Tesis içerisindeki imalatlar planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Son çökeltme havuzlarında yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlanarak bu ünitelerde son aşamaya geçildi. Anaerobik Bio-P havuzları ile trafo-jeneratör binasındaki imalatlar da tamamlanma noktasına geldi.

Köpük haznesi, geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonu ile Anaerobik Bio-P dağıtma yapılarında planlanan betonarme imalatlar eksiksiz olarak gerçekleştirildi. Ön arıtma üniteleri ve son çökeltme havuzlarındaki elektro-mekanik montajlara geçilirken, havalandırma havuzlarındaki inşaat imalatlarında da kayda değer ilerleme sağlandı.

Ayrıca, tesis içindeki yapılar arasındaki bağlantı borularında yürütülen çalışmalar büyük oranda tamamlandı ve proje genelindeki imalatlar planlar doğrultusunda devam ediyor.

Kapasite artışı ve hedefler

Çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin günlük ortalama arıtma kapasitesi 75.000 metreküpten 150.000 metreküpe çıkacak, maksimum kapasite ise 200.000 metreküp/gün seviyesine ulaşacak. Bu sayede tesis, yaklaşık 1 milyon kişilik nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye kavuşacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu hale getirme hedefiyle sürdürdüğü bu büyük ölçekli yatırımla Antalya'nın altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

