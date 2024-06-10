Lise mezunu, üniversite öğrencisi ve mezunları! O banka okkalı maaşla personel alımı yapıyor

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BANKAYA PERSONEL ALIMI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre Kuveyt Türk bünyesine lise mezunu ve üniversite öğrencisi adaylar arasından personel alımı yapılacak. Başvurular Kuveyt Türk katılbize internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgiler banka resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Alım yapılacak kadrolar ve mezuniyet şartları şu şekilde belirlendi;





Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcılığı 2024-İstanbul.

Dış Ticaret Satış Çayırova / Kocaeli.

Dış Ticaret Pazarlama Çayırova / Kocaeli.

Bankada Kampüs - Ordu / Ünye Ünye / Ordu.

Bankada Kampüs - Genel Müdürlük / Kuveyt Türk Bankacılık Üssü İstanbul.

Açık Bankacılık (İMY-APİ) Çayırova / Kocaeli.

Proje Finansmanı Değerleme Uzmanı / Yönetmeni Kocaeli.

Veri ve Analitik Danışman (İMY VERİ2024) Çayırova / Kocaeli.

Krediler İstihbarat Uzman Yardımcısı/Uzmanı Kocaeli.

Bireysel Bankacılık Satış Temsilcisi - İstanbul Anadolu Yakası Anadolu / İstanbul.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI- BİREYSEL SATIŞ TEMSİLCİSİ-GİŞE YETKİLİSİ Avrupa / İstanbul.

Müşteri İçgörüleri Analisti Kocaeli.

Engelli Personel - İstanbul Şubeleri İstanbul.

Varlık Çözümleme Uzman Yardımcısı (VRÇZ) İstanbul.

Bütçe Yöneticisi İstanbul.

Çağrı Akademi-Dijital Satış Akademi (Konya) Konya.

Gezici Gişe Yetkilisi- İstanbul Avrupa Yakası İstanbul.

Çağrı Merkezi Yetkilisi ( Dışkaynak) Çayırova / Kocaeli.

Operasyon Uzman Yardımcısı Kocaeli / Şekerpınar.

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Çayırova / Kocaeli.

Müşteri İletişim Merkezi ( Dışkaynak) - Konya Konya.

Elektrik Mühendisi - Enerji Verimliliği Uzmanı / Yöneticisi Çayırova / Kocaeli.

Suistimal İzleme Uzman Yardımcısı ( Vardiyalı çalışma) Kocaeli / Turkey.

Bankada Kampüs - İstanbul Şubeleri (Anadolu Yakası) İstanbul için personel alımları yapılacak.

Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcılığı 2024 Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri veya bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinden mezun olan ve 31.07.2024 tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan.

Dış Ticaret Satış lisans eğitimi veren İİBF bölümleri, Uluslararası Finans veya Endüstri, İşletme Mühendisliği Bölümlerinden mezun.

Dış Ticaret Pazarlama lisans eğitimi veren Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümlerinden mezun.

Bankada Kampüs Üniversitelerin örgün öğretim veren lisans bölümlerinde 2. ya da 3. sınıf öğrencisi.

Bankada Kampüs - Genel Müdürlük Üniversitelerin örgün öğretim veren Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye bölümlerinde 2. veya 3. sınıf öğrencisi.

Açık Bankacılık (İMY-APİ) Açık Bankacılık, Servis Model Bankacılığı ve Yeninesil bankacılık trendlerini araştırmaya meraklı ve gelişime açık, Fintech kültürü ve açık bankacılık ekosistemi hakkında bilgi sahibi,

Proje Finansmanı Değerleme Uzmanı / Yönetmeni üniversitelerinden mezun (tercihen mühendislik, işletme, ekonomi vb.)

Veri ve Analitik Danışman 4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerin İşletme Mühendisliği Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ,İstatistik, Matematik, ya da Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olan,

Krediler İstihbarat Uzman Yardımcısı/Uzmanı İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü, Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, Çözüm ve hedef odaklı, Yoğun iş temposunda ve esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek, Ekip çalışmasına yatkın, dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek, Kocaeli ya da İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden ya da edebilecek olan, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya 18 ay tecilli, Tercihen İngilizce bilen.

Bireysel Bankacılık Satış Temsilcisi - İstanbul Anadolu Yakası Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun.

İstanbul Avrupa Yakası- Bireysel Satış Temsilcisi-Gişe Yetkilisi Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun.

Müşteri İçgörüleri Analisti Üniversitelerin Psikoloji, Sosyoloji veya ilgili bölümlerinden mezun.

Engelli Personel - İstanbul Şubeleri En az lise, tercihen üniversite mezunu.

Varlık Çözümleme Uzman Yardımcısı Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğimi veren bölümlerinden mezun (İktisat, İşletme, İstatistik, Ekonometri, Matematik, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği).

Bütçe Yöneticisi Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonometri, Maliye, Matematik, Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun.

Çağrı Akademi-Dijital Satış Akademi (Konya) Konya'da bulunan devlet / vakıf üniversitelerinin (en az %75 burslu) lisans bölümlerinde 1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören.

Gezici Gişe Yetkilisi- İstanbul Avrupa Yakası Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.

Çağrı Merkezi Yetkilisi (Dışkaynak) Üniversitelerin 4 yıllık örgün lisans eğimi veren ilgili bölümlerinden mezun (İktisat, Ekonometri/Çalışma Ekonomisi, İstatistik, İşletme, Maliye, Bankacılık/Finans, Kamu Yönetimi ve İİBF’nin Diğer Bölümleri).

Operasyon Uzman Yardımcısı Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun (Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye vb.).

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren ;İşletme, Ekonomi, Maliye, Ekonometri, İstatistik, veya İktisat bölümlerinden mezun.

Müşteri İletişim Merkezi (Dışkaynak) Üniversitelerin 4 yıllık örgün lisans eğimi veren ilgili bölümlerinden mezun (İktisat, Ekonometri/Çalışma Ekonomisi, İstatistik, İşletme, Maliye, Bankacılık/Finans ve İİBF’nin Diğer Bölümleri).

Elektrik Mühendisi - Enerji Verimliliği Uzmanı / Yöneticisi Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Kontrol,Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun.

Suistimal İzleme Uzman Yardımcısı ( Vardiyalı çalışma) Üniversitelerin örgün eğitim veren İİBF Bölümlerinden mezun.

Bankada Kampüs - İstanbul Şubeleri (Anadolu Yakası) İstanbul'da bulunan üniversitelerin örgün öğretim veren lisans bölümlerinde 3. veya 4.sınıf öğrencisi.