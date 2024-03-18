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Listedeki kişilere toplu taşıma ücreti yok! O tarihe kadar bedava oldu

Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar için sevindirici bir gelişme oldu. 2025 yılına dek herhangi bir ücret ödemeden yolculuk yapma imkanı sunulacak. Detaylar aşağıda...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 22:03
Listedeki kişilere toplu taşıma ücreti yok! O tarihe kadar bedava oldu

Cumhurbaşkanının imzasıyla hayata geçirilen yeni yönetmelik, AFAD çalışanlarına 2025 yılı sonuna kadar şehir içi otobüslerde ücretsiz yolculuk yapma ayrıcalığı tanıdı. Bu düzenleme, geniş kitleler tarafından kullanılan toplu taşıma hizmetlerinde, belirli gruplara ücretsiz erişim sağlama uygulamasını daha da kapsamlı hale getirdi.

2025 SONUNA KADAR TOPLU TAŞIMAYA ÜCRETSİZ BİNECEKLER

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayınlanan yeni düzenlemeye istinaden, kamu sektöründe görev yapan personelin 2024 ve 2025 yıllarını içeren mali ve sosyal haklarını düzenleyen 7. dönem toplu sözleşme şartları netleşti. Yeni düzenlemeyle birlikte, AFAD taşra teşkilatında görevli personel, resmi kıyafetleriyle oldukları zamanlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

toplu taşıma

31 Aralık 2025’e kadar, AFAD bünyesindeki arama ve kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak görev alan personel, resmi üniforma giydikleri süre boyunca belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanma hakkına sahip olacaklardır.

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