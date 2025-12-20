DOLAR
LÖSEV’den ETB Başkanı Hakan Oral’a Anlamlı Ziyaret: Erzurum İrtibat Ofisi Hedefleri

LÖSEV yetkilileri, 20 Ekim'de açılan Erzurum İrtibat Ofisi'nin çalışmaları ve hedeflerini görüşmek üzere ETB Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret etti; destek çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:43
LÖSEV’den ETB Başkanı Hakan Oral’a Anlamlı Ziyaret

Ziyaret ve Katılımcılar

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Erzurum İrtibat Ofisi İl Temsilcisi Kürşat Güner, beraberinde LÖSEV Ankara Halkla İlişkiler Sorumlusu Murat Abu, Erzurum Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayça Adıgüzel ve LÖSEV gönüllüleri ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret etti.

Ofisin Amaçları

Ziyarette, 20 Ekim'de Erzurum'da hizmete açılan LÖSEV İrtibat Ofisi'nin çalışmaları ve hedefleri ele alındı.

Yeni ofisle birlikte lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine; tedavi, eğitim, konaklama ve sosyal destek hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişim sağlanması amaçlanıyor.

LÖSEV, Türkiye genelinde yeni irtibat ofisleri açarak çalışmalarını yaygınlaştırıyor. Erzurum ofisiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hasta ve ailelere doğrudan destek sunmayı, gönüllülük faaliyetlerini artırmayı ve erken tanı ile toplumsal farkındalık çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamalar

LÖSEV Erzurum İl Temsilcisi Kürşat Güner ise yaptığı değerlendirmede "28 yıldır binlerce çocuğun tedavisine, eğitimine ve ailelerin sosyal hayata yeniden katılımına katkı sağlayan LÖSEV’in Türkiye’nin dört bir yanında açtığımız ofislerle umudu, sevgiyi ve dayanışmayı büyüttüğü." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise LÖSEV’in yürüttüğü çalışmaların toplumsal değerine vurgu yaparak şunları söyledi: "LÖSEV, iyiliksever halkımızın desteğiyle ayakta duran çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu umut yolculuğunda her bir katkı, bir lösemi hastasının hayata yeniden tutunmasına vesile olmaktadır. Tüm Erzurumluları bu anlamlı iyilik hareketine destek vermeye davet ediyorum."

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

