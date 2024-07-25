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Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Madame Coco, Temmuz ayında büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Şirket, belirli tarihler arasında geçerli olacak bu kampanya ile müşterilerine büyük fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:17
Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Madame Coco'nun indirim kampanyası, 1 Temmuz 2024 saat 09.00 ile 31 Temmuz 2024 saat 23.59 arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında, 100 TL ve üzeri alışverişlerde %70 indirim uygulanacak. Kampanya, sadece madamecoco.com adresinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ve saatlik kampanyalarla birleştirilemeyecek.

Büyük İndirim Fırsatı

Madame Coco, müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunarak, ev tekstilinden dekorasyona kadar pek çok üründe indirim fırsatı sağlıyor. İster yatak odası takımları, ister banyo ürünleri, ister mutfak gereçleri olsun, her kategoride büyük indirimler sizi bekliyor.

Kampanya Koşulları

Kampanya, sadece belirli tarihler arasında ve belirli şartlar altında geçerlidir. Madame Coco, kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, müşterilerin kampanya süresince siteyi takip etmeleri önemlidir.

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